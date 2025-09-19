Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz geneli (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgârın Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgârın yer yer fırtına şiddetine (50-70 km/sa) ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden etkili olacağı bildirildi.

Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı. Meteoroloji, özellikle kuvvetli rüzgâr ve yağış görülecek bölgelerde vatandaşların günlük yaşamda olası aksamalara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

