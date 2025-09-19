Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına...

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların sel ve rüzgâr tehlikesine karşı tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz geneli (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... - Resim : 1
SAĞANAK GELİYOR

Yağışların Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

FIRTINA UYARISI

Rüzgârın Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise rüzgârın yer yer fırtına şiddetine (50-70 km/sa) ulaşması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgârın güney yönlerden etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... - Resim : 2
Hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği açıklandı. Meteoroloji, özellikle kuvvetli rüzgâr ve yağış görülecek bölgelerde vatandaşların günlük yaşamda olası aksamalara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji fırtına Sağanak yağış
