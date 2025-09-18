Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor

Meteoroloji'nin hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini açıklamasının arkasından bir uyarı da İBB AKOM'dan geldi. AKOM, yaz boyu sıcaktan kavrulan İstanbullulara ferahlatan bir haber verdi. İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 7 derece kadar düşmesi ve 3 günde yaz defterinin tamamen kapanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, bu yaz boyu da kavurucu bir sıcakla mücadele ederken, kent sakinlerini serinletecek, yağışa olan özlemi de dindirecek haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün sürecek sıcaklık düşüşlerini ve Türkiye'nin kuzey hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile iç kesimlere kadar uzanan yağışlı hava kütlesinin gelişini duyurmasının ardından İBB AKOM'dan da İstanbul için flaş bir uyarı geldi.

YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmini paylaşıp hava sıcaklığının da doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesini öngördüğünü bildirdi.

Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor - Resim : 1

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın da Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtildi.

AKOM'DAN FLAŞ RAPOR

Meteoroloji'nin ardından İBB AKOM da yayımladığı raporda yaza artık kesin olarak veda edildiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada "Hafta sonuna (Cumartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise Perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor - Resim : 2

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

MİN: 18°C MAX: 23°C
PARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU
YAĞIŞ MİKTARI: 2 - 5 KG ARASI

19 EYLÜL 2025 CUMA

MİN: 17°C MAX: 24°C
AZ BULUTLU VE AÇIK
YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

MİN: 16°C MAX: 25°C
PARÇALI VE AZ BULUTLU
YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

21 EYLÜL 2025 PAZAR

MİN: 17°C MAX: 26°C
AZ BULUTLU VE AÇIK
YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli GeliyorHarita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli GeliyorGüncel
İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!İstanbul Dahil 15 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İBB Hava Durumu Sağanak yağış
Son Güncelleme:
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
Galatasaray’a Transfer Oluyordu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı: Dursun Özbek Küplere Binecek Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu Gerçeğini Açıkladı
MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu! Bolu'da Tarihi Konak Yandı Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’