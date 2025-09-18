Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, bu yaz boyu da kavurucu bir sıcakla mücadele ederken, kent sakinlerini serinletecek, yağışa olan özlemi de dindirecek haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün sürecek sıcaklık düşüşlerini ve Türkiye'nin kuzey hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile iç kesimlere kadar uzanan yağışlı hava kütlesinin gelişini duyurmasının ardından İBB AKOM'dan da İstanbul için flaş bir uyarı geldi.

YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmini paylaşıp hava sıcaklığının da doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) üzerinde, iç kesimlerde normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesini öngördüğünü bildirdi.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın da Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği belirtildi.

AKOM'DAN FLAŞ RAPOR

Meteoroloji'nin ardından İBB AKOM da yayımladığı raporda yaza artık kesin olarak veda edildiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada "Hafta sonuna (Cumartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli (20-50 km/s) eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Hâlihazırda 26-29°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların ise Perşembe gününden itibaren 22-24°C aralığına gerilemesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

MİN: 18°C MAX: 23°C

PARÇALI BULUTLU, ARALIKLI YAĞMURLU

YAĞIŞ MİKTARI: 2 - 5 KG ARASI

19 EYLÜL 2025 CUMA

MİN: 17°C MAX: 24°C

AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ

MİN: 16°C MAX: 25°C

PARÇALI VE AZ BULUTLU

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

21 EYLÜL 2025 PAZAR

MİN: 17°C MAX: 26°C

AZ BULUTLU VE AÇIK

YAĞIŞ MİKTARI: YAĞIŞ BEKLENMİYOR

