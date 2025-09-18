Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu! Bolu'da Tarihi Konak Yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve Osmanlı Dönemi'nde kalan tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Konak, kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Seyrancık Mahallesi’nde bulunan üç katlı, Osmanlı döneminden kalma ahşap konakta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yapının tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi yapı, yangının ardından ciddi şekilde zarar gördü.

Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu! Bolu'da Tarihi Konak Yandı - Resim : 1
Bolu'da tarihi konak yandı

DAHA ÖNCE OTEL OLARAK KULLANILIYORDU

Yaklaşık 1850’li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı’nın, Mudurnu’nun simge yapıları arasında yer aldığı ifade edildi. Geçmişte otel olarak da hizmet verdiği bilinen konak, yaklaşık iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son vermişti.

Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu! Bolu'da Tarihi Konak Yandı - Resim : 2
Bolu'da tarihi konak yandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...Gündem
Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan EttiOrta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan EttiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bolu Yangın
Son Güncelleme:
Fenomenlerin Yeni Gelir Kapısı 'Gizemli Cinayetler' Fenomenlerin Yeni Gelir Kapısı 'Gizemli Cinayetler'
Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti İsrail'den Orta Doğu’yu Sarsacak Yeni Silah! Resmen İlan Etti
Kendi Evi Cehennem Oldu! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz Daha Önce Hiç Böyle Görmediniz
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’