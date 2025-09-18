Yüzyıllık Miras Alevlere Teslim Oldu! Bolu'da Tarihi Konak Yandı
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yer alan ve Osmanlı Dönemi'nde kalan tarihi Keyvanlar Konağı, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Konak, kullanılamaz hale geldi.
Seyrancık Mahallesi’nde bulunan üç katlı, Osmanlı döneminden kalma ahşap konakta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yapının tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarihi yapı, yangının ardından ciddi şekilde zarar gördü.
DAHA ÖNCE OTEL OLARAK KULLANILIYORDU
Yaklaşık 1850’li yıllarda inşa edilen Keyvanlar Konağı’nın, Mudurnu’nun simge yapıları arasında yer aldığı ifade edildi. Geçmişte otel olarak da hizmet verdiği bilinen konak, yaklaşık iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son vermişti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
