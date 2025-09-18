Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti

Son 24 saatte iki başkenti vuran, yıllardır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara harekatı başlatan İsrail askeri kapasitesin artırmak için yeni bir silah geliştirdi. Demir Kubbe’den daha etkili olduğu belirtilen yeni nesil silah ‘Demir Işın’, bölgede gözleri yeni savaş dengelerine çevirdi. 5 doların altında bir harcamayla hedefi imha ettiği vurgulanan silahın yıl sonuna kadar aktif olarak kullanacağı açıklandı.

İsrail, Filistin’de sivillere yönelik saldırılarına ve Orta Doğu’daki operasyonlarına gelen uluslararası tepkilere rağmen devam ediyor. Geçen haftalarda Doha ve Yemen’e saldırılar düzenleyen İsrail, Yemen’i ikinci kez hedef almış son olarak da Gazze’de kara harekatı başlatmıştı.

Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti - Resim : 1
İsrail’in kullandığı Demir Kubbe sistemi

Son 24 saatte iki başkenti vuran, yıllardır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’ne kara harekatı başlatan İsrail askeri kapasitesin artırmak için yeni yollara başvurmaya başladı.

İSRAİL'DEN YENİ LAZER SİLAHI

Ülkenin yeni bir lazer silahı geliştirdiğini duyuran İsrail Savunma Bakanlığı, bölgede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti - Resim : 2

YIL SONUNA KADAR...

Yapılan resmi açıklamada, "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen bu yeni sistemin yıl sonuna kadar aktif olarak kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Rafael ve Elbit Systems iş birliğiyle geliştirilen lazer silahının, İsrail’in çok katmanlı hava savunma şemsiyesi içinde yer alacağı ifade edildi.

Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti - Resim : 3
İsrail'in silah sistemleri

100 kilowatt gücünde enerjiye sahip ve insansız hava araçları (İHA), füzeler, hava araçları ve havan mermileri gibi tehditleri etkisiz hale getirebilecek kapasitede olan sistem yeni katliamlar için endişe yarattı.

5 DOLARIN ALTINDA

Lazer sisteminin dikkat çeken bir diğer özelliği ise maliyeti oldu. İsrail kaynaklarına göre, sistemle bir hedefin imhası 5 doların altında bir harcamayla gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, sistemin bulutlu hava koşullarında etkinliğinin sınırlı olduğu bilgisini de paylaştı.

Orta Doğu’yu Sarsacak Korkunç Hamle! Demir Kubbe’den Sonra ‘Demir Işın’… İsrail Yeni Silahını İlan Etti - Resim : 4
İsrail'in yeni lazer silahı Demir Işın
