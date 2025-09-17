Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce defalarca düzenlediği saldırılarla Gazze’de ölüm saçan İsrail, Gazze’de kara harekatı başlattığını duyurmuş, İsrail tankları Gazze kent merkezine girmişti.

İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

İsrail’in saldırıları sürerken gözler Gazze’ye çevrildi. Saldırı sonrasında kaç kişi hayatını kaybetti? İsrail’den gelen son açıklama ne? İşte detaylar…

İlk 24 saatte 106 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmek için dün başlattığı kara saldırısı sonrasında açıklama yapan Gazze Sağlık Bakanlığı, ilk 24 saatinde 106 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırılarının da gece boyunca sürdüğü bildirildi.

Saldırı sonrası göç eden Filistinli vatandaşlar

'1 AY SÜREBİLİR'

İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi.

Saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan da önemli açıklamalar geldi. İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini açıkladı.

Operasyonu destekleyip desteklemediği yönündeki soruya net bir yanıt vermeyen Trump “Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır” diye konuştu.

PLAN ONAYLANMIŞTI

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesinde Gazze’de pek çok binayı Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek vurmuştu.

FİLİSTİNLİLER GÖÇ EDİYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre son birkaç günde insani yardım grupları, yaklaşık 70 bin kişinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti. Son birkaç aylık veriye göre ise 150 bin civarında Filistinli kuzeyden güneye doğru hareket etti.

Kaynak: Haber Merkezi