Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir

Gazze’ye kara harekatı başlatan İsrail, saldırılarını devam ettirirken Filistin’de ilk 24 saatte 106 Filistinli hayatını kaybetti. Gece boyunca hava saldırılarının da sürdüğünü belirtilirken, İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi. İşte İsrai’in abluka altına aldığı Gazze’de son durum..

Son Güncelleme:
Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce defalarca düzenlediği saldırılarla Gazze’de ölüm saçan İsrail, Gazze’de kara harekatı başlattığını duyurmuş, İsrail tankları Gazze kent merkezine girmişti.

Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir - Resim : 1
İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

İsrail’in saldırıları sürerken gözler Gazze’ye çevrildi. Saldırı sonrasında kaç kişi hayatını kaybetti? İsrail’den gelen son açıklama ne? İşte detaylar…

Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir - Resim : 2
İlk 24 saatte 106 Filistinli hayatını kaybetti

106 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etmek için dün başlattığı kara saldırısı sonrasında açıklama yapan Gazze Sağlık Bakanlığı, ilk 24 saatinde 106 Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırılarının da gece boyunca sürdüğü bildirildi.

Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir - Resim : 3
Saldırı sonrası göç eden Filistinli vatandaşlar

'1 AY SÜREBİLİR'

İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, saldırıların birkaç ay sürebileceğini söyledi.

Saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan da önemli açıklamalar geldi. İngiltere ziyareti öncesinde uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, operasyonu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini açıkladı.

Operasyonu destekleyip desteklemediği yönündeki soruya net bir yanıt vermeyen Trump “Söyleyebileceğim şey, Hamas’ın rehineleri kalkan olarak kullanması halinde, çok ağır bir bedel ödeyecek olmalarıdır” diye konuştu.

Hem Hava Hem Kara! İsrail Gazze’yi Örümcek Gibi Dört Bir Yandan Sardı… İlk 24 Saatte Yüzlerce Ölü, 1 Ay Sürebilir - Resim : 4

PLAN ONAYLANMIŞTI

İsrail hükümeti, 8 Ağustos’ta Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesinde Gazze’de pek çok binayı Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek vurmuştu.

FİLİSTİNLİLER GÖÇ EDİYOR

Birleşmiş Milletler verilerine göre son birkaç günde insani yardım grupları, yaklaşık 70 bin kişinin güneye, daha çok Deyr el Balah ve Han Yunus'a doğru gittiğini belirtti. Son birkaç aylık veriye göre ise 150 bin civarında Filistinli kuzeyden güneye doğru hareket etti.

İsrail Sadece 1 Günde 350 Bin Kişiyi Yerinden Ettiİsrail Sadece 1 Günde 350 Bin Kişiyi Yerinden EttiDünya

24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu!24 Saatte İkinci Ülke... Tehdit Etmişti, İsrail Yemen'i Vurdu!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze Filistin Donald Trump
Son Güncelleme:
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı Deniz Kuvvetleri'nde 10 Subay ve Astsubay Gözaltına Alındı
Kaderin Böylesi: Jose Mourinho, Fenerbahçe’den Kovulmasına Neden Olan Takımın Başına Geçiyor! Prensipte Anlaştı, Hayırlı Olsun Yeni Adresi Belli Oldu! Anlaşma Tamam...
Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı Kaza Sonrası Olay Yerinden Gittiği Sanılmıştı... Kahreden Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar! İki Küçük Kardeş, Kaçarken Öldürülmüş Batman'daki Katliamda Dehşete Düşüren Detaylar
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon
AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha! Görüntülerle Şantaj Yaptılar: 'Oğlunu Kafalayalım...' AKP'de Bir 'Pudra Şekeri' Vakası Daha