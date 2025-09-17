İsrail Sadece 1 Günde 350 Bin Kişiyi Yerinden Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun günlerdir işaretini verdiği topyekûn kara saldırısı başladı. Tanklar Gazze’nin merkezine girerken, savaş uçakları kenti ağır şekilde vuruyor. Saldırının ilk gününde büyük bir göçe neden oldu. İsrail ordusu, yaklaşık 350 bininin evini terk ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler ise tahliye edilenlerin sayısını 220 bin olarak açıkladı.

Kentteki hastaneler, gün boyu süren bombardımanlarda en az 69 ölüm raporladı. Şifa Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selmiya, “Gazze’de çok zor bir geceydi, bombardıman bir an bile durmadı” dedi. Sahil yolu boyunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Eşyalarla dolu, her yanına yataklar bağlanmış araçlarla ilerleyenlerin arasında, yolda yürüyerek kaçmaya çalışan aileler de vardı.

NETANYAHU 'ÖNCELİĞİMİZ' DİYE DUYURMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun önceliklerinden birinin 'kent nüfusunu hızla tahliye etmek' olduğunu söyledi. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin ise Gazze’yi “Hamas’ın en büyük kalesi” diye tanımlayarak sivillerin güneye yönlendirildiğini açıkladı. Avrupa Birliği, karadan saldırının daha fazla ölüm ve insani felaket yaratacağını belirterek İsrail’e kara saldırısını durdurma çağrısı yaptı. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise operasyonu 'pervasız ve dehşet verici' olarak niteledi. AB, İsrail’e yönelik yeni yaptırımlar ve fonların dondurulması için hazırlık yaparken, Gazze’de binlerce aile bombardımanın gölgesinde nereye sığınacağını bilemeden güneye doğru göç etmeye devam ediyor.

