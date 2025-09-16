Dışişleri Bakanlığı'ndan Flaş İsrail Açıklaması: 'Soykırımın Yeni Aşaması'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, gece boyunca bomba yağdırmış, sabah saatlerinde Gazze’ye tanklar girmişti.

İsrail, Gazze'yi topyekün işgale başlarken İsrail Savunma Bakanı Katz "Gazze yanıyor, geri adım atmayacağız" demişti.

İsrail'in Gazze'de başlattığı kara harekatından bir kare

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.

İsrail’in Gazze’deki saldırı ablukasına ülkelerden tepkiler gelmeye devam ederken Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir tepki geldi.

'SOYKIRIM PLANININ YENİ AŞAMASI'

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada “İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır” diye vurgulandı.

Kara harekatının devam eden katliamları daha da artıracağı, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı belirtildi.

Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği belirtilen açıklamada ateşkes anlaşması için gayretlerin sürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatının, İsrail'in ateşkes istemediğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi için çağrı yapılan açıklamada “Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi