Taylan Kulaçoğlu Hayatını Kaybetti

Geçen hafta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan 44 yaşındaki Taylan Kulaçoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Taylan Kulaçoğlu Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adı daha önce RedHack davasında geçen, birçok kez gözaltına alınan ve son olarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Avukatı Tamer Doğan, 7 Eylül’ tarihinde sosyal medya hesabından "Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum" paylaşımını yaptı.

'MÜJDE VERMEK İSTERDİM'

Tamer Doğan, bugün yaptığı paylaşımda ise Taylan Kulaçoğlu’nun hayatını kaybettiğini "Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu" ifadeleriyle duyurdu.

Doğan, paylaşımında "Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Kadın Mücadelesinin Işığı Mahsa Amini'nin Ardından Geçen 3 Yıl...Kadın Mücadelesinin Işığı Mahsa Amini'nin Ardından Geçen 3 Yıl...Dünya
Gözaltına Alınmıştı... Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Merve Göntem Adli Kontrolle SerbestGözaltına Alınmıştı... Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Merve Göntem Adli Kontrolle SerbestGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Gözaltına Alınmıştı... Kızılcık Şerbeti Dizisinin Senaristi Merve Göntem Adli Kontrolle Serbest Kızılcık Şerbeti'nin Senaristiyle İlgili Flaş Gelişme
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak Bu İlaçları Artık SGK Karşılayacak
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Fatih Altaylı'dan Çarpıcı 'Kurultay Davası' İddiası! 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak' 'Tüm Adaylar Yok Hükmünde Olacak'