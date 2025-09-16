Taylan Kulaçoğlu Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adı daha önce RedHack davasında geçen, birçok kez gözaltına alınan ve son olarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Avukatı Tamer Doğan, 7 Eylül’ tarihinde sosyal medya hesabından "Dostum ve müvekkilim Taylan Kulaçoğlu'nun geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendim. Taylan nice zorluğu atlatmış, direngen bir insandır, bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum" paylaşımını yaptı.

'MÜJDE VERMEK İSTERDİM'

Tamer Doğan, bugün yaptığı paylaşımda ise Taylan Kulaçoğlu’nun hayatını kaybettiğini "Ne çok istedim Taylan'ın iyileştiğini, aramıza döndüğünü müjdelemeyi ama kaybettik dostumuzu" ifadeleriyle duyurdu.

Doğan, paylaşımında "Candan, paylaşımcı, direngen, yardımsever bir dostu kaybetmenin çok büyük acısı var. Ne çok güzel insanı kaybettik! Cenaze bilgileri ayrıca duyurulacak. Hepimizin başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi