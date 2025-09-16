Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, 51'i yerli olmak üzere 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Bundan sonra o ilaçların ödemesini SGK karşılayacak. Peki, hangi ilaçlar geri ödeme listesine alındı? İşte tüm detaylar haberimizde…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla geri ödeme listesini genişletti. Yapılan düzenleme kapsamında 51’i yerli üretim olmak üzere toplam 64 ilaç artık SGK tarafından karşılanacak.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU: 64 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LSİTESİNE EKLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak - Resim : 1
İŞTE SGK TARAFINDAN KARŞILANACAK OLAN İLAÇLAR

Bakan Işıkhan, “SGK tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bunların içerisinde 5 kan ürünü, 3 KOAH ilacı, 4 diyabet ilacı, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç yer alıyor. İlaçların 51’i yerli üretim olmasıyla sağlıkta yerli ve milli üretim hamlemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Karar! 64 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Eklendi: Artık Ödemelerini SGK Karşılayacak - Resim : 2

Yeni düzenleme ile özellikle kronik hastalıklar ve özel tedavi gerektiren durumlarda ilaç temininde vatandaşların yükü azalacak.

Herkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada BırakıldıHerkes Güvenle Kullanıyordu! Dev Otobüs Firması Resmen İflas Etti: Binlerce Yolcu Ortada Bırakıldı

Kaynak: AA

