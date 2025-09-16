Sosyal Konut Projesinde Özel Kontenjan! Bakan Kurum Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" toplantısında Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ne ilişkin detayları paylaşmıştı.

Murat Kurum, "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar yaptı

“İstanbulumuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ ve Emlak Konut sistemiyle evlerini faizsiz alabilecek” diye belirten Bakan Kurum, küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı tanıdıklarını söylemişti.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’nin vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olmalarını kolaylaştıracağını belirten Bakan Kurum “Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası yani Emlak Katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Devlet güvencesi vardır” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı

CUMHURBAŞKANI: 'TALİMATINI VERDİM'

Bugün Katar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sosyal konut projesine dair detayların yakın zamanda açıklanacağını belirterek “2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim” demişti.

6 Şubat depremlerinde yürek yakan yıkım

'DEPREM BÖLGESİNE EKSTRA KONTENJAN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Bakan Kurum’dan da yeni bir açıklama geldi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki günlerde detayları paylaşacağını belirterek “Sosyal konut projemiz kapsamında; deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayırıyoruz” dedi.

