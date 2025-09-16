Batman’da İki Otomobil Çarpıştı

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, bir kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kültür Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kadın sürücülerden biri yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

