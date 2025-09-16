Adana’da Ahır Küle Döndü: 7 Küçükbaş Hayvan Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi’nde Mahmut Çoğaş’a ait ahırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, ahırın yanı sıra evin bir bölümünü de sardı.

Yangın sırasında evde uyuyan Mahmut Çoğaş, dumanı fark eden komşularının uyarısıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların çabasıyla yangına müdahale edildi ve alevlerin daha fazla büyümesi engellendi.

Yangın söndürülürken ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Bölgede büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA