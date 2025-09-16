Adana’da Ahır Küle Döndü: 7 Küçükbaş Hayvan Öldü

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde çıkan yangında bir ahır küle döndü, 7 küçükbaş hayvan öldü. Alevler eve de sıçrarken, vatandaşların müdahalesi faciayı önledi.

Adana’da Ahır Küle Döndü: 7 Küçükbaş Hayvan Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi’nde Mahmut Çoğaş’a ait ahırda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, ahırın yanı sıra evin bir bölümünü de sardı.

Yangın sırasında evde uyuyan Mahmut Çoğaş, dumanı fark eden komşularının uyarısıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların çabasıyla yangına müdahale edildi ve alevlerin daha fazla büyümesi engellendi.

Yangın söndürülürken ahırda bulunan 7 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Bölgede büyük üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Bursa'da Tarihi Surlarda Ceset Bulundu Tarihi Surlarda Ceset Bulundu
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak
Bu Kare Çok Konuşulur! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü: Kaptan Sinirden Çıldırdı, Kimsin Sen! Fenerbahçe Yedek Kulübesinde Olay Görüntü
Dünya Filoya Kalkan Oldu... Türkiye Dahil 16 Ülkeden Ortak Çağrı Türkiye Dahil 16 Ülkeden Ortak Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
'Porta Potty' Skandalı... Her Detayı Korkunç! İş Vaadiyle Kandırıldı, Mide Bulandıran 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler İş Vaadiyle Kandırıp 'Tuvalet Partisi'ne Götürdüler
İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak