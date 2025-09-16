Bursa'da Tarihi Surlarda Ceset Bulundu

Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi surların dibinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde tarihi surların dibinde erkek cesedi bulundu. Olay, ilçeye bağlı Yeşilcami Mahallesi’nde meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar, surların yanında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkeğe ait ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Bursa ölüm
