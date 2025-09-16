Önce İzmir Şimdi İstanbul! 'Susuzluk' Felaketi Kapıya Dayandı

3 aylık suyu kaldığı açıklanan ve düzenli olarak belirli saatlerde su kesintisi yapılan İzmir’in ardından İstanbul barajlarında da su alarmı verildiği açıklanmıştı. Suların çekildiği barajlar havadan görüntülendi.

Önce İzmir Şimdi İstanbul! 'Susuzluk' Felaketi Kapıya Dayandı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri, İstanbul’daki susuzluk riskini bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların son görüntüsü

İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düşerken, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8’e düştü.

Barajlarda sular geri çekildi

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği, geniş alanların kuruduğu ortaya çıktı.

