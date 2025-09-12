Uzmanlar Güncel Haritayı Paylaştı! İstanbul Başta Olmak Üzere Birçok Şehir Siyaha Büründü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kuraklık alarmı verilmiş durumda. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, ağustosta Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık etkileri görüldü.

Bu yıl ağustos, son 55 yılın en sıcak dördüncü ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Türkiye genelinde ağustosta ortalama yağış ise 7,9 milimetre olarak kaydedildi. Ağustos yağışları, 14,8 milimetre olan 1991-2020 normalinin yüzde 47, geçen yılın yüzde 43 altında gerçekleşti.

İSTANBUL’DA KIRMIZILI ALARM

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son iki yıldır Türkiye'nin büyük bölümünde kısa ve uzun süreli kuraklıkların sürdüğünü söyledi. Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda şiddetli ve aşırı kuraklıklar yaşandığına işaret eden Türkeş, "Özellikle Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun tamamında uzun süreli tarımsal, hidrolojik ve ekolojik kuraklıklar etkili oldu." ifadesini kullandı.

ŞİDDETLİ KURAKLIK BÖLGELERİ VURDU

Türkeş, ağustos ayı kuraklık haritasına göre, İç Anadolu'nun güneyi, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli yöreleri dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde şiddetli kuraklık olduğuna dikkati çekerek, benzer durumun üç aylık değerlendirmelerde de ortaya çıktığını vurguladı.

Standartlaştırılmış yağış-buharlaşma indisine de değinen Türkeş, ağustosta Türkiye genelinde, İç Anadolu'nun güneybatısı ve kısmen Güneybatı Anadolu ile Doğu Karadeniz dışında kalan çok büyük bir bölümünde meteorolojik kuraklığın devam ettiğini aktardı.

Türkeş, 12 aylık verilere bakıldığında ise Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Muğla yöresi dışında Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde uzun süreli şiddetli kuraklıkların sürdüğünü kaydetti.

KURAKLIK BU AY DA SÜRECEK

Kuraklığın eylülde de süreceğini vurgulayan Türkeş, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çok büyük bir olasılıkla eylülde de bu kuraklığı hafifletecek bir yağış beklenmiyor.

Uzun vadeli tahminler eylülde yağışların genellikle normallerin altında ya da civarında olacağını gösteriyor. Bu kuraklıkları azaltacak bir yağış görünmüyor.

Kötü haber, yeni su yılına yani 2025-2026'ya da Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklıkla gireceğiz. Yeni tarım mevsimine toprak kuru girecek, bu da tarım açısından çok olumsuz."

