Kara Liste Büyüyor: Kanatlı Eti, Kalp, Dil... Et Ürünlerinde Skandal Oyun

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde, birçok ilde üretilen sucuk ve sosis ürünlerinde dana eti yerine sakatat, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış et kullanıldığı tespit edildi. İzmir’den Ardahan’a uzanan listede çok sayıda firma yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık tarafından paylaşılan 11 Eylül 2025 tarihli güncel listede, birçok firmanın ürününde ciddi düzeyde taklit ve tağşiş tespit edildi. Analizler sonucunda dana sucukta sakatat, kanatlı eti ve mekanik ayrılmış et gibi uygunsuz içeriklerin kullanıldığı belirlendi.

DANA SUCUKTA KALP VE DİL ÇIKTI

Denetimler sonucunda en dikkat çeken tespitlerden biri, dana sucuk ve sosis gibi ürünlerde dana eti yerine sakatat ve kanatlı et kullanılması oldu. Özellikle İzmir Selçuk’ta faaliyet gösteren Vatan Kasap isimli işletmenin "Dana Sucuk" ürününde hem sakatat (dil) hem de sakatat (kalp) tespit edildi. Aynı şekilde Çorum Sungurlu’da satılan bir sucukta da dana eti yerine dil bulunduğu bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’DA SERİ HİLE

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti., aynı isimle farklı markalar altında piyasaya sunduğu piliç sucuk ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullandığı gerekçesiyle listede yer aldı. Söz konusu firmanın "Efem Sucukları", "Ceylaner Sucukları", "Ertuğ", ve "Afyon Güçbirliği" gibi markalarının tamamı uygunsuz içerik nedeniyle ifşa edildi.

Ayrıca yine Afyonkarahisar merkezli Mustafa Hancıoğlu Et ve Et Ürünleri ile Köken Et ve Akıt Sucukları da benzer şekilde dana sucuk ürünlerinde kanatlı eti kullanarak tüketiciyi yanıltan firmalar arasında yer aldı.

İSTANBUL’DAN ARDAHAN’A UZANAN SKANDAL

Hileli üretim yalnızca İç Anadolu ve Ege ile sınırlı değil. İstanbul Sancaktepe’de faaliyet gösteren Joy Pizza Dondurulmuş Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti., "Dana Dilimli Sosis" ürününde kanatlı eti tespit edilmesiyle listede yer aldı. Öte yandan Ardahan’da üretilen Ardıç Börek markalı "Çiğ Börek Harcı"nda sakatat (kalp) bulundu.

KAYSERİ VE KÜTAHYA’DAN DA KÖTÜ HABER

Kayseri Kocasinan’daki DNC Et Ürünleri tarafından üretilen "Gurme Dana Sucuk"ta baş eti, yine aynı bölgedeki Zirve Sucuk ve Pastırma markasında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Kütahya Karacahisar'da da Akyıldız Ticaret isimli işletmenin piliç sucuk ürününde aynı şekilde hileli üretim yapıldığı belirlendi.

Bakanlığın yayımladığı liste şu şekilde:

Kara Liste Büyüyor: Kanatlı Eti, Kalp, Dil... Et Ürünlerinde Skandal Oyun - Resim : 1

Kara Liste Büyüyor: Kanatlı Eti, Kalp, Dil... Et Ürünlerinde Skandal Oyun - Resim : 2

