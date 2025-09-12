Moda Devi Armani'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı

91 yaşında hayatını kaybeden efsanevi moda tasarımcısı Giorgio Armani, dev şirketini kurduğu vakfa, aile üyelerine ve uzun yıllardır sağ kolu olan Leo Dell’Orco’ya bıraktı. Vasiyetinde, hisselerin yüzde 15’inin 18 ay içinde satılması, yüzde 30-55’inin devri veya beş yıl içinde halka arz edilmesi talimatını veren Armani, LVMH, L’Oreal ve EssilorLuxottica ile stratejik ortaklık kapısını araladı.

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında hayata veda etti. Moda dünyasında bir çığır açan Armani, dev şirketini geleceğe taşıyacak miras planını vasiyetinde netleştirdi. Şirketin hisseleri, Armani’nin kurduğu vakıf, aile üyeleri ve yıllardır yanında olan yardımcısı Leo Dell’Orco arasında paylaştırıldı. Dell’Orco, markanın tasarım ve operasyonlarında kilit bir figür olarak Armani’nin sağ kolu konumundaydı.

Vasiyete göre, şirketin yüzde 15’lik hissesinin 18 ay içinde satılması, yüzde 30 ila %55’lik hissenin devredilmesi veya beş yıl içinde halka arz edilmesi gerekiyor. Armani, hisse satışında önceliğin LVMH, L’Oreal ve EssilorLuxottica gibi stratejik ortaklara verilmesini istedi. Bu hamle, markanın yeni ortaklıklarla global arenada gücünü sürdürebileceği sinyalini veriyor.

