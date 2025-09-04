Dünyaca Ünlü Moda Devi Giorgio Armani Hayatını Kaybetti

Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni dahil birçok ünlü isim Armani’nin vefatının arkasından taziye mesajı paylaştı.

Dünyaca ünlü İtalyan moda Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapan dev bir markanın sahibi olan Armani'nin şirketi, İtalyan tasarımcının ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini açıkladı.

Armani Grup sosyal medya platformlarından yapılan yazılı açıklamada, "Armani Grubu, yaratıcısı, kurucusu ve yorulmak bilmeyen itici gücü Giorgio Armani'nin vefatını derin bir üzüntüyle duyurur. Çalışanları ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti. Son günlerine kadar yorulmadan çalıştı" denildi.

CENAZESİ TAZİYEYE AÇILACAK

Açıklamada, Giorgio Armani’nin cenazesinin Milano’daki Armani Tiyatro'da 6-7 Eylül’de taziye ziyaretlerine açılacağı belirtildi. Ünlü modacının cenaze töreninin, kendisinin vasiyeti üzerine aile üyelerine özel şekilde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Dünyaca Ünlü Moda Devi Giorgio Armani Hayatını Kaybetti - Resim : 1

MELONİ'DEN TAZİYE MESAJI

Giorgio Armani, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Armani’nin vefatı dolayısıyla ABD merkezli “X” sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Giorgio Armani, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Onun zarafeti, sadeliği ve yaratıcılığı, İtalyan modasına ihtişam kazandırdı ve tüm dünyaya ilham verdi. Bir ikon, yorulmak bilmeyen bir emekçi, İtalya’nın en iyi yanlarının bir sembolü. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İtalya'da moda, sanat, siyaset, spor, kültür camiasından pek çok ünlü sima Armani’nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Dünyaca Ünlü Moda Devi Giorgio Armani Hayatını Kaybetti - Resim : 2
ULEB Avrupa Kupası karşılaşmasında EA7 Emporio Armani ile Banvit Bandırma takımları İtalya'nın Milano kentindeki Mediolanum Arena'da karşılaşmış, Giorgio Armani de maçı izlemişti.

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

İtalya'da "Modanın Kralı" ve "Re Giorgio (Kral Giorgio)" olarak da bilinen dünyaca ünlü Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934’te İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza kentinde dünyaya geldi.

Modaya atılmadan önce tıp eğitimi alan Armani, La Rinascente mağazalar zincirinde vitrin tasarımcısı olarak çalışmaya başladıktan bir süre sonra 1975'te kendi adını verdiği markasını kurdu.

Modada getirdiği pratik dokunuşlarla kısa sürede fark yaratan ve İtalyan hazır giyim tarzını, dünyaya yaymayı başaran Giorgio Armani, Armani markasını, Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Beauty gibi farklı alanlara da taşıyarak hitap ettiği kitleyi genişletti.

Basın yayın organlarında yer alan haberlere göre, moda devi haline gelen Armani’nin şirketi, yıllık yaklaşık 2,3 milyar avro gelir elde ediyordu.

Kaynak: AA

