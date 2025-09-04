Alzheimer Hastası Kadını, Mama Verdiği Köpek Kurtardı!

Alzheimer hastası 86 yaşındaki Hayriye Şen, mama verdiği köpeğin havlaması sayesinde bulundu. Yaşlı kadın kullanılmayan bir evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Alzheimer Hastası Kadını, Mama Verdiği Köpek Kurtardı!
Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi’nde kaybolan 86 yaşındaki Hayriye Şen, sonunda bulundu. Alzheimer hastası olan Şen, evine yaklaşık 50 metre mesafedeki kullanılmayan bir evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Yaşlı kadının bulunmasını sağlayan ise, uzun süredir mama ve ekmek verdiği komşusunun ‘Aslan’ isimli köpeği oldu.

EKİPLERİN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDI

Kadının başında bekleyip sürekli havlayan köpek, arama yapan ekiplerin dikkatini çekti. Ekipler, havlama sesinin geldiği yöne yönelince yaşlı kadını fark etti. İlk belirlemelere göre, Hayriye Şen’in ayağının kayıp düştüğü ve bulunduğu yerden hareket edemediği öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.

