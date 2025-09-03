Sevdanın Sanal Yüzü: Yapay Zekaya Açılan Yalnız Kalpler Tehlikede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda yapay zeka araçlarının hızla gelişmesiyle birlikte insanların bu teknolojilerle arkadaşlık kurduğu, hatta romantik ilişkiler yaşamaya başladığına dair haberler yaygınlaşıyor. Ancak bilim insanları, yapay zeka ile aşk yaşamanın sanıldığı gibi fayda değil, aksine daha fazla yalnızlık getirdiğini ortaya koydu.

HER 5 KİŞİDEN 1’İ YAPAY ZEKAYI AŞK İÇİN KULLANIYOR

Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlanan çalışmada, Brigham Young Üniversitesi’nden araştırmacılar 2 bin 989 kişiyle anket yaptı. Sonuçlara göre her beş katılımcıdan biri yapay zekayı romantik ilişkiler kurmak için kullanıyor. Ayrıca, yapay zeka ile arkadaşlık edenlerin, bu teknolojiyi hiç kullanmayanlara kıyasla daha yalnız ve depresif olduğu belirlendi.

Gençlerin yaşlı bireylere kıyasla yapay zekaya yönelme olasılığının iki kat daha fazla olduğu, bazı gençlerin ise insan ilişkileri yerine dijital ilişkileri tercih ettiği aktarıldı.

+18 İÇERİKLER DE TERCİH EDİLİYOR

Araştırmada, katılımcıların yüzde 13’ünün yapay zeka tarafından üretilen +18 içerikleri tüketmeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Bu eğilimin özellikle erkekler arasında daha yaygın olduğu ifade edildi.

BENZER SONUÇLAR FARKLI ARAŞTIRMALARDA DA ÇIKTI

Yılın başında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile OpenAI ortaklığında yapılan bir çalışmada, ChatGPT kullanıcılarının yalnızlığa daha yatkın olduğu sonucuna varılmıştı.

Ayrıca İngiltere merkezli Internet Matters kuruluşunun araştırmasına göre, 9-17 yaş arasındaki çocukların yüzde 67’si yapay zeka robotlarını düzenli kullanıyor. Çocukların üçte biri bu deneyimi "arkadaşla konuşmak gibi" tanımlarken, yüzde 12’si "başka konuşacak kimsem yok" ifadesini kullandı.

"YAPAY ZEKA PSİKOZU" UYARISI

Psikiyatristler ise yapay zeka ile kurulan aşırı ilişkilerin "yapay zeka psikozu"na yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, kişinin rızası dışında hastaneye yatırılmasına, intihar girişimlerine hatta şiddet olaylarına kadar varan ciddi sonuçlarla bağlantılı olabilir.

