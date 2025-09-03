Yılın En Uzun 'Kanlı Ay' Tutulması Geliyor! Gökyüzü O Tarihte Kızıla Boyanacak

7 Eylül’de gerçekleşecek tam ay tutulması, Ay’ın kızıl renge bürünmesiyle "Kanlı Ay" manzarası oluşturacak. Türkiye’den de gözlemlenecek tutulma tam 82 dakika sürecek.

Gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran yılın ikinci ve son tam ay tutulması, 7 Eylül akşamı gerçekleşecek. Türkiye’den de izlenebilecek tutulma, Ay’ın kızıl renge bürünmesiyle “Kanlı Ay” manzarasına sahne olacak.

YILIN EN UZUN KANLI AY TUTULMASI OLACAK

Ay’ın Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşacak tam tutulma, yaklaşık 82 dakika devam edecek. Yerel saatle 18.30–19.30 arasında izlenebilecek bu gök olayı, 2025’in en uzun ve en dikkat çekici tutulmalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

NEDEN KIRMIZIYA BÜRÜNÜYOR?

Tam ay tutulmalarında Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına giriyor. Ay, tamamen kararmak yerine kırmızıya dönüyor. Bu renk değişimi, atmosferde kısa dalga boylu ışıkların dağılması ve kırmızı tonların Ay yüzeyine yansımasıyla ortaya çıkıyor.

TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Mart ayında gerçekleşen ilk tutulma ABD’den izlenmişti. 7 Eylül’deki tutulmanın tam evresi ise Asya, Orta ve Doğu Afrika ile Avustralya’dan gözlemlenebilecek. Türkiye’de ise tutulmanın en önemli bölümü saat 18.30 ile 19.30 arasında izlenebilecek.

Tutulma evreleri şu şekilde:

Tam evre başlangıcı: 17.30 (UTC)
Maksimum tutulma: 18.11 (UTC)
Tam evre bitişi: 18.51 (UTC)

NORMALDEN DAHA BÜYÜK GÖRÜNECEK

Bilim insanlarına göre bu tutulma, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna yalnızca üç gün kala yaşanacağı için Ay gökyüzünde normalden biraz daha büyük görünecek.

SONRAKİ TARİH: MART 2026

7 Eylül’deki tutulmanın ardından bir sonraki tam ay tutulması Mart 2026’da meydana gelecek. Bu tutulma Kuzey Amerika, Avustralya ve Doğu Asya’dan izlenebilecek.

