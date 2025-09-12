2 Polis Şehit Olmuştu... İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül 2025 sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, iki polis şehit olmuş, ikisi polis üç kişi yaralanmıştı. Saldırıyı 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.’nin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganın anne ve babası dahil toplam 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Saldırgan E.B.’nin olay öncesi radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, ayrıca bağlantılı bir İran uyruklu şüphelinin Esenyurt’ta yakalandığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınayarak soruşturmanın derinleştirileceğini belirtmişti. Olayla ilgili yayın yasağı getirilmiş, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki bazı etkinlikler iptal edilmişti. Şehit polisler Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın cenazeleri toprağa verilmişti.

Kaynak: ANKA