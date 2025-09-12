2 Polis Şehit Olmuştu... İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül’de düzenlenen, iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri sürüyor, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Son Güncelleme:
2 Polis Şehit Olmuştu... İzmir'de Karakola Saldırı Soruşturması: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül 2025 sabahı düzenlenen silahlı saldırıda, iki polis şehit olmuş, ikisi polis üç kişi yaralanmıştı. Saldırıyı 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.’nin pompalı tüfekle gerçekleştirdiği belirlenmişti.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırganın anne ve babası dahil toplam 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Saldırgan E.B.’nin olay öncesi radikal örgütlere yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, ayrıca bağlantılı bir İran uyruklu şüphelinin Esenyurt’ta yakalandığı açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınayarak soruşturmanın derinleştirileceğini belirtmişti. Olayla ilgili yayın yasağı getirilmiş, İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki bazı etkinlikler iptal edilmişti. Şehit polisler Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın cenazeleri toprağa verilmişti.

İzmir Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Namazını Şehidin Babası Kıldırdıİzmir Şehitleri Son Yolculuğuna Uğurlandı: Cenaze Namazını Şehidin Babası KıldırdıGüncel

İzmir'deki Karakola Saldırıda Flaş Gelişme! Gözaltılar Artıyorİzmir'deki Karakola Saldırıda Flaş Gelişme! Gözaltılar ArtıyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İzmir Şehit
Son Güncelleme:
6 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetmişti: Yorgun Mermi Faciasında Bir Kişi Yakalandı Yorgun Mermi Faciasında Bir Kişi Yakalandı
Fenerbahçe’nin Taçsız Golcüsüydü! Serdar Dursun’un Yeni Takımı Belli Oldu: İmzayı Attı Geri Dönüyor İmzayı Attı, Geri Dönüyor
Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi! Ünü Sanatçı Hem Eleştirdi Hem De Vasiyetini Açıkladı: ‘Ölünce Anmayın’ Ünlü Sanatçıdan Vasiyet Gibi Sözler
Diyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse Edilmemeli Diyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse Edilmemeli
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması: ‘Özel’de Suç Bulandan Şüphe Ederim’ Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi