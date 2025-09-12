Diyanet’ten Cuma Hutbesinde Manifest Göndermesi: Hayatın Parçasıymış Gibi Lanse Edilmemeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki KüçükÇiftlik Park’ta 6 Eylül’de verdiği ilk 18 yaş sınırlandırmalı konseriyle gündeme gelen Manifest grubuna, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Konser sonrası ifadeye çağrılan grup üyeleri, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, grup üyeleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma zorunluluğu getirdi.

DİYANET’TEN 'AİLE' VURGULU CUMA HUTBESİ

Aynı hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Cuma hutbesinde, toplumsal ahlak ve aile değerlerine dikkat çekildi. “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” başlığıyla verilen hutbede, aile kurumunun dini ve ahlaki temelleri hatırlatıldı.

Hutbede, aile kurumunun İslam’daki yeri şöyle tanımlandı:

“Aile, insanlık tarihinin en kadim ve en sağlam kurumudur. İnancın, kimliğin ve kişiliğin şekillendiği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir mekteptir.

'AİLEYİ HEDEF ALAN MİHRAPLAR VAR'

Diyanet hutbesinde modern yaşam tarzları, aile yapısının çözülmesine neden olmakla eleştirileri yapıldı.

Hutbede, "Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşıldığında aileler, huzur ve mutluluğa hasret kalır. Maalesef, günümüzde, aileyi hedef alan bazı mihraklar tarafından; kadınlar annelik, erkekler babalık gibi kutsal bir değerden uzaklaştırılmak, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri zayıflatılmak istenmektedir" denildi.

'ÇIPLAKLIK VE TEŞHİRCİLİĞE NORMALLEŞTİRME' ELEŞTİRİSİ

Hutbede yer alan ifadelerde, bazı yaşam biçimlerinin medya ve sanat üzerinden normalleştirildiği şu sözlerle savunuldu: "İffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır. Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır: 'Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.'

'AİLEYİ KORUMAK HERKESİN GÖREVİ'

Hutbede ayrıca aile kurumunu korumanın sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal ve dini bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Hutbede, “Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken, aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın; dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur. Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s), 'Ailesine karşı sorumluklarını ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter' buyurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Hutbenin devamında şunlar aktarıldı: “Aile değerlerinin örselenmeye çalışıldığı bu zamanda bize düşen; dünyadaki cennetimiz, muhkem kalemiz, son sığınağımız olan ailemizin kıymetini bilmektir. Aile hayatında, Allah'ın koyduğu helal- haram sınırlarını gözetmek, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını esas almaktır. Yüce Rabbimizin, 'Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et' emrine uyarak ailemize ibadet bilinci kazandırmaya gayret göstermektir. Ailenin temeli olan evlilikleri kolaylaştırmak, gençlerimizi evliliğe teşvik etmektir. Ailemizle geçirmemiz gereken nitelikli zamanı televizyon ve telefon başında heba etmemektir. Aile içi iletişimi canlı tutmaktır. Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını önemsemektir. Çocuklarımızı, ailenin sıcaklığından, sevgi ve alakasından mahrum bırakmamaktır.

Hutbemi Allah Resulü (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyorum: 'Her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı olan kullarından eyle.'"





