Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da mezar taşları yapmak için kazı yapan usta, her seferinde karşılaştığı büyüler karşısında şaşkına dönüyor.

Uzun yıllardır mezarcılık yapan Barış Karabulut, kazdığı topraklardan kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilmiş büyülerle karşılaştığını söyledi. Karabulut, bu büyüleri kırıp yakarak imha ediyor ve meslektaşlarının da aynı yöntemi uyguladığını belirtti.

'BULDUKLARIMIZI YAKIYORUZ'

Karabulut, “Köylerde ve farklı bölgelerde mezar taşlarını yaparken büyülerle karşılaşıyoruz. Mezarı açarken, kalıbı bağlarken ya da düzeltirken, bir-iki kürek toprağı kaldırdığımızda bu büyüler karşımıza çıkıyor. Kağıtları yakıyor, tahta veya hayvan figürlerini parçalayarak imha ediyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Çoğunlukla eski mezarlıklarda rastlıyoruz; 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında görülüyor. Büyüler ölüye değil diriye yapılmış ve etkisinin ölüme kadar devam etmesini sağlamak amacıyla mezara bırakılmış,” dedi.

100'E YAKIN BÜYÜ BULDU

15 yıllık mezarcılık deneyiminde yaklaşık 100 farklı büyüyle karşılaştığını aktaran Karabulut, mezarcı arkadaşlarının da benzer durumlarla karşılaştığını ve aynı şekilde büyüleri imha ettiklerini vurguladı.

Kaynak: İHA