Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası...

Diyarbakır’da mezar kazarken büyülerle karşılaşan mezarcılar şaşkınlık yaşıyor. Barış Karabulut, kağıt, kaşık, kuzu kafası gibi büyüleri imha ettiklerini belirtiyor. Büyüler, ölüye değil diriye yapılmış ve etkisi ölüme kadar devam etmesi için mezarlara bırakılmış.

Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da mezar taşları yapmak için kazı yapan usta, her seferinde karşılaştığı büyüler karşısında şaşkına dönüyor.

Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası... - Resim : 1

Uzun yıllardır mezarcılık yapan Barış Karabulut, kazdığı topraklardan kağıtlara çizilmiş kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilmiş büyülerle karşılaştığını söyledi. Karabulut, bu büyüleri kırıp yakarak imha ediyor ve meslektaşlarının da aynı yöntemi uyguladığını belirtti.

Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası... - Resim : 2

'BULDUKLARIMIZI YAKIYORUZ'

Karabulut, “Köylerde ve farklı bölgelerde mezar taşlarını yaparken büyülerle karşılaşıyoruz. Mezarı açarken, kalıbı bağlarken ya da düzeltirken, bir-iki kürek toprağı kaldırdığımızda bu büyüler karşımıza çıkıyor. Kağıtları yakıyor, tahta veya hayvan figürlerini parçalayarak imha ediyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Çoğunlukla eski mezarlıklarda rastlıyoruz; 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında görülüyor. Büyüler ölüye değil diriye yapılmış ve etkisinin ölüme kadar devam etmesini sağlamak amacıyla mezara bırakılmış,” dedi.

Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası... - Resim : 3

100'E YAKIN BÜYÜ BULDU

15 yıllık mezarcılık deneyiminde yaklaşık 100 farklı büyüyle karşılaştığını aktaran Karabulut, mezarcı arkadaşlarının da benzer durumlarla karşılaştığını ve aynı şekilde büyüleri imha ettiklerini vurguladı.

Mezarlardan Çıkanlar Şoke Etti! Kağıt, Kaşık, Kuzu Kafası... - Resim : 4

Kaynak: İHA

Etiketler
Büyü
Fenerbahçe Büyük Yükten Kurtulmuş: Bu Kadarı Da Pes Livakovic! Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı
Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme
Minguzzi Cinayeti Sonrası Gündeme Geldi! AKP'nin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Teklifi Ortaya Çıktı, İşte Taslak Metindeki Maddeler... AKP'nin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Teklifi Ortaya Çıktı, İşte Taslak Metindeki Maddeler...
12 Eylül Günlük Burç Yorumları: Cesur Adımlar Atmanızın Tam Zamanı 12 Eylül Günlük Burç Yorumları: Cesur Adımlar Atmanızın Tam Zamanı
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması: ‘Özel’de Suç Bulandan Şüphe Ederim’ Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi