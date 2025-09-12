6 Yaşındaki Yusuf Hayatını Kaybetmişti: Yorgun Mermi Faciasında Bir Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, 1 Haziran’da Suruç’taki Barış Parkı’nda bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden Sami Yusuf’un ölümünün ardından polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma başlattığını belirtti. Çalışmalar kapsamında bölgede o gün yapılan düğün, araç konvoyu ve törenler tek tek incelendi, kamera kayıtları değerlendirildi.

Polisin titiz çalışmasıyla olayın yaşandığı yere yakın bir törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 9 silah ele geçirilerek Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan balistik inceleme sonucunda, çocuğun ölümüne neden olan kurşunun F.K. adlı şüpheliye ait silahtan çıktığı belirlendi. Şüphelinin kısa sürede yakalandığı ve adli sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA