Minguzzi Cinayeti Sonrası Gündeme Geldi! AKP'nin 'Suça Sürüklenen Çocuk' Teklifi Ortaya Çıktı, İşte Taslak Metindeki Maddeler...

Türkiye’yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde, 18 yaşından küçük olduğu için katilin cezasında indirime gidilecek olması tartışmalara neden olmuştu. Türkiye’de son yıllarda çocuk çeteleriyle işlenen suçlar ve çocuk suçluluğundaki artış da yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle cinayet gibi ağır suçlarda çocukların karışması, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yaş küçüklüğü indirimlerinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Hükümetin bu indirimlerin kaldırılması ve çocuk suçluluğunu önlemeye yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalıştığı biliniyor.

SON DURUMU ÖMER ÇELİK AÇIKLADI

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dün AKP MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenleme hazırlığına ilişkin şu bilgileri vermişti:

"Sayın Bahçeli'nin açıklamasında ortaya koyduğu kavramsal çerçeve son derece önemli. Çocuk yaşta suç işleyenlerle ilgili genel başkanımız da çeşitli açıklamalar yapmıştı. Yaşı küçük ama terör eylemi yapmış, bunları motive edenlerin, suç makinesi gibi yetiştiren şebekenin çözülmesi gerekiyor. Asayiş açısından ne yapılması gerektiğine dair İçişleri Bakanlığı'mızın çalışması var. Bu öyle yaygın bir ağ ki, iki sosyal medya mecrası öne çıkıyor. Adalet Bakanımız da açıkladı; yasal düzenleme yapılması konusunda onlar da çalışmasını yapıyor.

Bazı hukukçularımız da suça sürüklenmiş çocuk kavramını ortadan kaldırırsak bu da çocukların korunmasına zarar verir diyor, buna da dikkatle alıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mız bunların takibi konusunda çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanlığı'mız da evrensel kazanımları dikkate alarak yasal düzenlemeyi nasıl ortaya koyacağımız konusunda çalışma yapıyor."

AKP'NİN YASA TEKLİFİ TASLAĞI ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AKP'nin yeni yasa teklifinin detayları ortaya çıktı. İşte AKP'nin suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırlığını yaptığı yeni yasa teklifinin taslak metni:

CEZALARDA 16 YAŞ SINIRI

Fiili işlediği sırada 15 ila 18 yaşında olan çocuklar hakkında, işledikleri suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği durumlarda ceza üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği hallerde ise 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak.

Somut olayda, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve saik, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma hususları göz önünde bulundurularak kasten öldürme suçunu işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş kişi hakkında söz konusu hükümler uygulanmayabilecek.

15 yaşını doldurmayan çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın hazırlanan iddianameler geri iade edilebilecek.

ANNE-BABA İÇİN CEZALARDA YENİ ALT SINIR

Anne-babaya yönelik verilen cezalarda da artış yapılıyor. Buna göre, aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kişiye yönelik verilecek ceza altı sınırı 2 aydan 4 aya çıkarıldı. Cezanın üst sınırı ise bir yıl olarak kalmaya devam edecek.

KADINI ÇARESİZ DURUMDA TERK ETME

Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kişiye yönelik hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

EĞİTİMEVLERİNE AYRILMALAR

Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine ayrılmalarına psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi en az bir uzman görevlinin de katılımıyla idare ve gözlem kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda karar verilecek.

Çocuk eğitimevine ayırmaya ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen çocuk hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleri 6 ayı geçmeyecek.

TEHLİKELİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLENLER CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az ve taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar, doğrudan çocuk eğitimevine alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan çocuk hükümlülerden firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla, kapalı ceza infaz kurumuna iade veya odaya kapatma disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla çocuk kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilecek.

