Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi gibi belgeler düzenleyen çeteye ilişkin 37'si tutuklu 134 sanık, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan bazılarının sahte kimlik kullanarak kamu görevlilerinin ismiyle e-imza çıkarttığını tespit etmişti ve e-imzalarla üniversite ve kamu kurumlarının sistemine erişen kişilerin, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği, usulsüz diploma düzenlendiğini fark etmişti.

BİRLEŞTİRMEYE İTİRAZ

Kişisel bilgileri ele geçiren, usulsüz diploma temin eden, para karşılığı bu diplomaları satın alan ve e-imza düzenleyen firmaların çalışanlarının da arasında olduğu 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Başta dosyaların birleştirilmesine karar verildi ancak birleştirmeye itiraz edildi.

Bu nedenle bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü. Mahkeme bu davadan tutuklu olanların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer aldı.

