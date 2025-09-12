Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme

Türkiye gündemini sarsan "sahte e-imza" skandalında ilk duruşma bugün görüldü. 199 kişinin sanık olduğu dava, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilerek 10 Ekim'e ertelendi.

Son Güncelleme:
Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi gibi belgeler düzenleyen çeteye ilişkin 37'si tutuklu 134 sanık, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklardan bazılarının sahte kimlik kullanarak kamu görevlilerinin ismiyle e-imza çıkarttığını tespit etmişti ve e-imzalarla üniversite ve kamu kurumlarının sistemine erişen kişilerin, para karşılığında ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiği, usulsüz diploma düzenlendiğini fark etmişti.

Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme - Resim : 1

BİRLEŞTİRMEYE İTİRAZ

Kişisel bilgileri ele geçiren, usulsüz diploma temin eden, para karşılığı bu diplomaları satın alan ve e-imza düzenleyen firmaların çalışanlarının da arasında olduğu 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Başta dosyaların birleştirilmesine karar verildi ancak birleştirmeye itiraz edildi.

Bu nedenle bugün yalnızca sahte e-imza davası görüldü. Mahkeme bu davadan tutuklu olanların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Sahte e-İmza Davasında Flaş Gelişme - Resim : 2

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.

Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde edildiği yer aldı.

Türkiye’nin Konuştuğu 'e-İmza' Skandalında İlk Duruşma Ne Zaman? Tarih Belli OlduTürkiye’nin Konuştuğu 'e-İmza' Skandalında İlk Duruşma Ne Zaman? Tarih Belli OlduGüncel
BTK'dan e-İmza İddialarına AçıklamaBTK'dan e-İmza İddialarına AçıklamaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dava Diploma
Son Güncelleme:
Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi Fred İçin Flaş Karar, Yönetime Bildirdi
Fenerbahçe’nin Taçsız Golcüsüydü! Serdar Dursun’un Yeni Takımı Belli Oldu: İmzayı Attı Geri Dönüyor İmzayı Attı, Geri Dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a Gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a Gidecek
Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Mühürlenen İnşaatta Çalışmalar Sürüyor, Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var Şişli’de Deprem Toplanma Alanına Gökdelen! Afişlerde Naci Görür’ün İsmi Var
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması: ‘Özel’de Suç Bulandan Şüphe Ederim’ Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi