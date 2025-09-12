Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a Gidecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül tarihlerinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha’da düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi ortak zirvesine katılacak.

Zirvede, bölgesel gelişmeler, Gazze’de süregelen insani kriz ve İslam dünyasını ilgilendiren temel meseleler ele alınacak. Erdoğan’ın zirve marjında bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Kaynak: AA