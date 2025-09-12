Manifest'in Kurucusu Sessizliğini Bozdu, İlk Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manifest grubu, 6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılan grup üyelerinin konser görüntülerine ise "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından grup üyelerinin konserleri tek tek iptal edilmiş, nihayetinde tüm Türkiye turnesi de resmi olarak sona erdirilmişti.

Grubun bağlı olduğu Hypers'ın kurucusu Tolga Akış, iptal kararının ardından sosyal medya paylaşımıyla ilk kez konuştu. Akış, hayranlarını bilgilendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Kaynak: Haber Merkezi