40 İlde IŞİD Operasyonu: 161 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda IŞİD terör örgütüyle bağlantılı 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonlar; İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat olmak üzere 40 ilde gerçekleştirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonlarda, IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği ve örgüte finansal destek sağladığı belirlenen şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca baskınlarda ruhsatsız tabancalar, av tüfekleri, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, terörle mücadeleye yönelik kararlı duruşun devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA