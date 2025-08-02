Bakan Yerlikaya Duyurdu: 14 İlde IŞİD Operasyonu! 26 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya Duyurdu: 14 İlde IŞİD Operasyonu! 26 Kişi Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bazı şüphelilerin, terör örgütü IŞİD'e üye oldukları, örgüt propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Bu tespitler doğrultusunda, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti .

Bakan Yerlikaya, operasyonun düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan, güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Ali Yerlikaya IŞİD
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