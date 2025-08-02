İstanbul'da Gece Vakti Kaos! 16 Araç Birbirine Girdi: Yaralılar Var

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İstanbul Eyüpsultan'da TEM Otoyolu Edirne istikameti 5. Levent mevkiinde saat 23.30 sularında zincirleme bir kaza meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği bir araç, önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savurulurken, arkadan gelen diğer araçlar da duramayarak bu araca çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici ile kaldırılmasının arkasından yol tamamen trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

'ORTA ŞERİTTEN SAĞ ŞERİDE SAVRULDUM'

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Nazım Altun, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Altun, kendisinin aracına çarpıldığını belirterek "Bana vurulmasının ardından, bana çarpan aracın sekip sağ şeride dönmesiyle birlikte otobanda diğer araçların da kazaya karışması, zincirleme bir kazaya sebep oldu. Ben yaklaşık 3-3 buçuk metre kadar kızakladım. Öndeki bayanın durması sayesinde aracımı toparlayıp durabildim. Ben durduktan sonra başka bir aracın arkadan çarpmasıyla olay başladı. Araç bana vurunca orta şeritten, sağ şeride savruldum ve aracım yan döndü. Sonrasında diğer araçların da birbirine girmesiyle zincirleme kaza meydana geldi" dedi.

Kaynak: DHA