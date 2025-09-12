Ankara'da Üç İşletmeye Operasyon! Vatandaşa Bunları Yedireceklerdi... Binlerce Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Akyurt ilçesinde köfte üretimi yapan 3 işletmeye düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye sokacak 11 bin 250 kilo et ve tavuk ürünü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Yeşiltepe Mahallesi’ndeki köfte üretim tesislerinde yapılan aramalarda, sağlıksız koşullarda saklanan büyük miktarda et ve tavuk ürünü tespit edildi.

BİNLERCE KİLO KAÇAK ET

Aramalarda; 2 bin 931 kilogram piliç köfte, 150 kilogram piliç harcı, 640 kilogram tavuk eti, 4 bin 240 kilogram dana yağı, 2 bin 225 kilogram galeta unu, 80 kilogram tavuk derisi, bin 440 kilogram dana eti, 120 kilogram dana sucuk, 120 kilogram sakatat eti, 230 kilogram hindi eti ve 6 adet kıyma yoğurma makinesi bulundu. Ayrıca 1250 kilogram etiketsiz ürün, 20 kilogram menşei belirsiz soya, 35 kilogram bezelye lifi, 10 kilogram askorbik asit, 500 gram plazma emilgatör ve 1 kilogram kimyasal maddeye el konuldu.

İMHA EDİLDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan numunelerin imha edildiği, işletmelerin faaliyetlerinin ise geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Operasyon kapsamında toplam 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ürününe işlem yapılırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA