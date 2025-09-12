O İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Uyardı: İkisi Birden Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminini açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya’nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun ve Artvin kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, kuzeydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi. Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre hava durumu:

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, yarın Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Ege: Az bulutlu ve açık, yarın doğusu parçalı bulutlu.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize, Trabzon ve Artvin kıyıları ile iç kesimlerde sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak. Batısında kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

