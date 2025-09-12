Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki bir lojistik deposunda yangın çıktı. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Sabah 05.00 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren yangın, kontrol altına alındı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir lojistik deposunda sabah erken saatlerde yangın çıktı. Ovacık Mahallesi’ndeki depoda saat 05.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevleri gören çevredekiler durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla yangına müdahale sürerken, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.
Yaklaşık 4 saat süren yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
