Satrançta Tarihi Başarı: Ediz Gürel Dünya Şampiyonunu Yendi

Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya şampiyonu Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Son Güncelleme:
Satrançta Tarihi Başarı: Ediz Gürel Dünya Şampiyonunu Yendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk büyükusta Ediz Gürel, Özbekistan’ın Semerkant kentindeki 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7’nci turunda dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Satranç Efsanesi Boris Spassky Hayatını KaybettiSatranç Efsanesi Boris Spassky Hayatını KaybettiSpor

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Satranç
Son Güncelleme:
İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar
Kartalkaya Faciasında Skandal Yazışma Dava Dosyasında: 'Bir An Önce Çıkın Efendim' Kartalkaya Faciasında Skandal Yazışma Dava Dosyasında: 'Bir An Önce Çıkın Efendim'
Süper Lig Devinin Beklediği Yıldız Uçağa Bindi Geliyor! Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Süper Lig Devinin Yıldızı Uçağa Bindi Geliyor
Fenerbahçe Yönetiminden İsmail Kartal’a Telefon! Ali Koç Küplere Bindi: Ortalık Karıştı… İsmail Kartal'a Yönetimden Telefon
ÇOK OKUNANLAR
İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar İBB'den 30 Yaş Üstü Öğrenciler İçin Yeni Şartlar
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Darbe Girişiminden Suçlu Bulundu Darbe Girişiminden Suçlu Bulundu
Satrançta Tarihi Başarı: Ediz Gürel Dünya Şampiyonunu Yendi Ediz Gürel Dünya Şampiyonunu Yendi
Radyo Programcısından Acı Haber Radyo Programcısından Acı Haber
Can Holding'e Dev Operasyon! Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler... Habertürk ve Show TV'ye El Konuldu, İşte Kayyım Atanan Şirketler...