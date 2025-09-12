Satrançta Tarihi Başarı: Ediz Gürel Dünya Şampiyonunu Yendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk büyükusta Ediz Gürel, Özbekistan’ın Semerkant kentindeki 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7’nci turunda dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

2008 doğumlu Ediz, böylece son dünya şampiyonu ünvanına sahip bir sporcuyu yenen ilk Türk satranççı oldu.

Türkiye'yi, 15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş temsil ediyor. Bugün oynanan 7. turun sonunda iki satranççı da 4 puanla mücadelelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA-DHA