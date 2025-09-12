Radyo Programcısından Acı Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü radyo program yapımcısı Mehmet Başar 74 yaşında hayatını kaybetti.

Akşam saatlerine meydana gelen kazada, radyo programlarıyla kentte tanınan Mehmet Başar'ın kullandığı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle S.T. (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Başar, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA