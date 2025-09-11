Meteoroloji Alarm Verdi, Harita Kırmızıya Döndü! Dışarı Çıkarken Dikkat... İşte Sarı Kod Verilen İller

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Kars, Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Ayrıca Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığı kuzeydoğu bölgelerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; bazı bölgelerde ise yer yer kuvvetli esecek.

ÜÇ İLDE SARI KOD

Kars, Ardahan ve Erzurum için sarı kod verildi. Bu üç ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu. (İstanbul 29°C, Çanakkale 35°C)

Ege: Az bulutlu ve açık. (İzmir 34°C, Manisa 36°C)

Akdeniz: Az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor. (Adana 36°C, Antalya 36°C)

İç Anadolu: Az bulutlu ve açık. (Ankara 26°C, Konya 28°C)

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda sağanak yağışlı. (Zonguldak 25°C, Sinop 28°C)

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Artvin’in iç kesimlerinde yağış kuvvetli. (Trabzon 24°C, Samsun 25°C)

Doğu Anadolu: Kuzey ve doğusu sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan’da kuvvetli yağış bekleniyor. (Erzurum 19°C, Kars 18°C, Van 25°C)

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Bölgenin batısında kuzeyden kuvvetli rüzgar esecek. (Diyarbakır 32°C, Gaziantep 33°C)

Kaynak: Haber Merkezi