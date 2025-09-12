Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiye dokunan Pervin Altaş (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de elektrik akımına kapıldığı ve öldüğü tespit edildi.

YERDE YATAN KEÇİYE DOKUNDU

Olay, 9 Eylül akşamı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Altaş, besledikleri keçilerden birinin elektrik direği yakınında ıslak zeminde yattığını fark etti. Hayvanı kaldırmak isteyen genç kadın, akıma kapılarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pervin Altaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA