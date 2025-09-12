Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü

Diyarbakır’da 22 yaşındaki Pervin Altaş, bahçesindeki elektrik direği yakınında hareketsiz yatan keçiye dokununca akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Aynı olayda keçinin de elektrik akımına kapılarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiye dokunan Pervin Altaş (22), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Keçinin de elektrik akımına kapıldığı ve öldüğü tespit edildi.

Olay, 9 Eylül akşamı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Altaş, besledikleri keçilerden birinin elektrik direği yakınında ıslak zeminde yattığını fark etti. Hayvanı kaldırmak isteyen genç kadın, akıma kapılarak yere yığıldı.

Durumu gören aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Pervin Altaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Elektrik ölüm
