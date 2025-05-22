Elektrik Akımı Faciası: 22 Yaşındaki Batuhan Öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ev eşyası taşımak için kurulan seyyar yük asansörünü kullanan 22 yaşındaki Batuhan Koçan, asansör sisteminin elektrik tellerine temas etmesi sonucu yüksek akıma kapıldı.

Dördüncü kata balkondan eşya taşımak için kurulan sistemde, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör kolu sokaktan geçen elektrik hattına temas etti. Olay anında asansörü kullanan Batuhan Koçan, elektrik çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçan'ı ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batuhan Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA