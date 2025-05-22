Elektrik Akımı Faciası: 22 Yaşındaki Batuhan Öldü

Denizli'de 4. kata eşya taşıyan yük asansörü, elektrik tellerine temas etti. 22 yaşındaki Batuhan Koçan, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elektrik Akımı Faciası: 22 Yaşındaki Batuhan Öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşanan korkunç olay, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ev eşyası taşımak için kurulan seyyar yük asansörünü kullanan 22 yaşındaki Batuhan Koçan, asansör sisteminin elektrik tellerine temas etmesi sonucu yüksek akıma kapıldı.

Dördüncü kata balkondan eşya taşımak için kurulan sistemde, henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör kolu sokaktan geçen elektrik hattına temas etti. Olay anında asansörü kullanan Batuhan Koçan, elektrik çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Elektrik Akımı Faciası: 22 Yaşındaki Batuhan Öldü - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçan'ı ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Batuhan Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de Elektrik Akımı Faciası! Anne ile Kızı Yaşamını YitirdiOsmaniye'de Elektrik Akımı Faciası! Anne ile Kızı Yaşamını YitirdiGüncel

Çatıda Korku Dolu Anlar! Kuş Uçurmak İstedi, Kabusu YaşadıÇatıda Korku Dolu Anlar! Kuş Uçurmak İstedi, Kabusu YaşadıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Elektrik kaza
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
Kaçkar Dağları’nda Heyecanlandıran Keşif! Bilim Dünyasına Kalp Isıtan İz Bıraktı… Eşi Benzeri Yok Kaçkar Dağları’nda Heyecanlandıran Keşif! Bilim Dünyasına Kalp Isıtan İz Bıraktı… Eşi Benzeri Yok
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
Uzay’da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü Uzay'da Bir İlk! Tam 8 Saat Sürdü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti Türkiye'nin Sanayi Devi Rekor Paraya Satılıyor! TMSF Harekete Geçti
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim İhaleyi Kaybeden Doğuş Grubu'ndan Flaş Karar! TÜVTÜRK'te Büyük Değişim
Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı Ünal Aysal Aldığı Haberle Yıkıldı
Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz