Kaçkar Dağları’nda Heyecanlandıran Keşif! Bilim Dünyasına Kalp Isıtan İz Bıraktı… Eşi Benzeri Yok

Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Şahin, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağları'ndaki arazi incelemeleri yeni bir kertenkele türü keşfetti. Desenleri farklı türe vefat eden annesi Saliha’nın ismini veren Şahin, keşfettiği kertenkelenin isminin "darevskia salihae" olduğunu açıkladı.

'HEYECANLA SARILDIK'

Yeni bir tür olduğunu anlayınca çok heyecanlandığını belirten Şahin ‘Yanımda Gümüşhane Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Muammer Kurnaz vardı, göz göze geldik ve heyecanla birbirimize sarıldık’ dedi.

'900 METREKARELİK ALANDA YAŞIYOR'

Keşfin yapıldığı Barhal Vadisi'nin güneşlenme süresinin diğer vadilere kıyasla oldukça kısa olduğunu dile getiren Şahin, şöyle konuştu: Keşfettiğimiz kertenkele sadece 150 metrelik kaya blokuyla 5-6 metrelik bir kaya yüksekliğinde yani yaklaşık 750 ila 900 metrekarelik bir alanda yaşıyor. Çevresindeki diğer kertenkelelerden de genetik olarak hayli uzak.

'ANNEMİN ADINI KOYMAMIZI ÖNERDİ'

Sürüngenlerde yeni bir tür keşfetmenin oldukça zor olduğunu belirten Şahin şunları söyledi: İlk başta bulunduğu yer olan Barhal Vadisi'nin adını vermeyi düşündük. Ancak o dönem benim için çok zordu, elim bir hastalık nedeniyle annemi kaybetmiştim. Trabzon'da annemi defnettikten sonra arkadaşım Doç. Dr. Muammer Kurnaz taziyeye geldi. Orada babama keşfimizden bahsederek, keşfimize annemin adı 'Saliha' ismini koymamızı önerdi. Ailecek çok duygulandık. Çünkü bu, dünya için yeni bir tür. Sürüngenlerde yeni bir tür keşfetmek oldukça zor, hele ki bizim ülkemizde. Genç yaşta bu türün kaşiflerinden biri olabildiğim için annemin benimle gurur duyduğuna inanıyorum. Habitatı bozulmadığı sürece adıyla sonsuza kadar yaşayacak. Hepimiz göçüp gitsek de 'Saliha kertenkelesi' sonsuza kadar var olacak. Hala duygulanıyorum.

Kaynak: AA