İstanbul'un 7 İlçesinde Su Kesintisi: Sular Ne Zaman Gelecek? (22 Mayıs İSKİ Su Kesintisi Listesi)
İstanbul’da 7 ilçeyi kapsayan geniş çaplı su kesintisi başladı. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Zeytinburnu’nun da aralarında bulunduğu bölgelerde saatlerce su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 22 Mayıs İSKİ su kesintisi listesi...
İstanbul genelinde binlerce vatandaşı ilgilendiren su kesintisi başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla Anadolu ve Avrupa Yakası’nda birçok bölgede 10 saate varan su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleşen kesintiler, İstanbul’un 7 ilçesini ve onlarca mahalleyi etkiliyor.
İSKİ’DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI
İSKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Üsküdar’daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında yaşanan arıza nedeniyle bölgede onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple sabah saat 10.00’da başlayan su kesintisinin, akşam saat 20.00’ye kadar süreceği bildirildi.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
Su kesintisinden etkilenecek ilçeler arasında Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu yer alıyor. Zeytinburnu ilçesinin tamamında su kesintisi uygulanırken, diğer ilçelerde birçok mahalle geçici olarak susuz kalacak.
İşte su verilemeyecek mahallelerin listesi:
Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa
Üsküdar: Ünalan, Barbaros, Zeynep Kamil, Salacak, Sultantepe, Ahmediye, Valide-i Atik, Mimar Sinan, Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Küplüce, Küçüksu, Kuzguncuk, Selimiye, Selami Ali
Beykoz: Yenimahalle, Göksu
Fatih: Sultanahmet, Eminönü, Beyazıt, Cankurtaran, Balat, Yedikule, Aksaray, Topkapı alt kotları ve 50’ye yakın mahalle
Beyoğlu: İstiklal Caddesi çevresi ve Tophane'den Cihangir’e kadar uzanan geniş bölge
Beşiktaş: Vişnezade, Ortaköy, Yıldız, Abbasağa, Cihannüma, Türkali, Mecidiye, Sinanpaşa
Zeytinburnu: İlçenin tamamı
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin verdiği bilgiye göre, çalışmalar saat 20.00’ye kadar tamamlanacak ve kesinti uygulanan bölgelerde su verilmeye başlanacak. Vatandaşların, gün boyunca su kesintisine karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli tedbirleri almaları tavsiye ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi