'Vatandaş 40 Liraya Alıyor, Üretici 1 Liraya Satamıyor'

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticileriyle bir araya geldi. Gürer, Niğde’de patates üreticilerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti. Büyük üretici ve işletmelerin ürün satmasına karşın küçük aile tipi işletmelerde tüccar alım yapmayınca patates depoda kalıp hayvan yemi olduğunu belirtti, yeni dönem patates ekiminin başladığı bölgede geçen yıl ekilen patates bir bölümünün çöp olduğuna işaret etti.

Zirai donun patatesi de vurmasıyla bir hareketlenme yaşandığını belirten Gürer, “Yılbaşında Adana’da turfanda patatesi zirai don vurunca, depolardaki patateslerin bir kısmı hareket gördü. Ancak tüccarların daha iyi koşullarda muhafaza edilen patates alması, küçük aile tipi işletmelerin patatesi depoda kalmasına neden oldu. O patatesler hayvan yemi olarak kaldı. Büyükşehirlerde kilosu en az 20 liradan, marketlerde 35-40 liraya kadar çıkan patates de kamucu bir yaklaşımla soruna bakılmaması ürünün gıda ürünü olarak tüketimini olanaklı kılmadı” ifadelerini kullandı.

Gürer, devletin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla müdahale etmesi gerektiğine işaret ederek, “Toprak Mahsulleri Ofisi bu ürünleri alıp sağlıklı biçimde muhafaza etseydi, hem vatandaş uygun fiyatlı patates yiyecekti hem de üretici mağdur olmayacaktı. Tüccarın elinde bırakılan piyasa nedeniyle tüccar, işine gelen ürünü işine gelen fiyattan alıyor, stokluyor ve piyasaya uygun fiyatta satarak para kazanıyor. Ama üretici, ‘Bu patatesin tamamı artık satılamayacağı için hayvan yemi olacak,’ diyor. Bu ise milli servetin israfı anlamına geliyor. Patates, hububattan sonra en çok tüketilen ürünlerden biri. Yemek olarak birçok türü yapılabilir, un olarak işlenebilir ve farklı alanlarda değerlendirilebilir. Ama Niğde’de patates çöp oluyor. Yetkililere sürekli çağrıda bulunduk, fakat bu yıl da patatese sahip çıkılmadı. Üreticiyi kendi haline bıraktılar” diye konuştu.

Patates üreticisi Hacı Mehmet Gezerkaya: “Patatesi depolamamız maliyet; şimdi çöp olunca depodan çıkarmamız da ayrı bir maliyet. Çıkarmak için işçi gideri var. 200 ton patatesi depodan çıkarmak için en az 200 bin lira gider. Para kazanmayı geçtik artık zarar üstüne zarar ediyoruz. Banka borçlarımız da katlanıyor. Devletten çiftçinin banka kredilerini faizsiz bir şekilde ertelemesini istiyoruz, yoksa kimse işin içinden çıkamaz. Herkesin bankalara kredi borcu var. Aksi takdirde hacizler, icralar başlar. Tüm çiftçilerin borcu var.”

Ömer Fethi Gürer, üreticilerin yaşadığı mağduriyeti şu ifadelerle gözler önüne serdi:

“Patatesin tohumunu 15-20 bin TL’ye alıyorsunuz, ama patatesi 1 liraya satamayınca çöp oluyor. Bu olacak iş mi? Vatandaş markette 30-40 liraya patates almak zorunda kalıyor, ama üretici 1 liraya bile satamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı durumu sadece seyrediyor. Eğer TMO, üç ay önce bu patatesleri alsaydı, hem üretici kazanırdı hem de patates çöpe gitmezdi.”