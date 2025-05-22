Eski AKP’li Milletvekili ve Eşi Ölümden Döndü! Otomobilleri Bariyerlere Çarptı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında korkutan bir kaza meydana geldi. 61 yaşındaki Yavuz Denizli idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Denizli’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Yavuz Denizli ve eşi yaralandı. Yavuz Denizli’nin eşinin Eski AKP zmir Milletvekili İlknur Deniz olduğu öğrenildi. İlknur Deniz ve eşi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA