Eski AKP’li Milletvekili ve Eşi Ölümden Döndü! Otomobilleri Bariyerlere Çarptı

Afyonkarahisar’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Eski AKP İzmir Milletvekili İlknur Denizli ve eşi yaralandı. Denizli ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Eski AKP’li Milletvekili ve Eşi Ölümden Döndü! Otomobilleri Bariyerlere Çarptı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında korkutan bir kaza meydana geldi. 61 yaşındaki Yavuz Denizli idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı.

Eski AKP’li Milletvekili ve Eşi Ölümden Döndü! Otomobilleri Bariyerlere Çarptı - Resim : 1

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Denizli’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Yavuz Denizli ve eşi yaralandı. Yavuz Denizli’nin eşinin Eski AKP zmir Milletvekili İlknur Deniz olduğu öğrenildi. İlknur Deniz ve eşi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eski AKP’li Milletvekili ve Eşi Ölümden Döndü! Otomobilleri Bariyerlere Çarptı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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