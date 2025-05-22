Baba ve Oğlu Elleri Bağlanarak Yakılmıştı! Kamyonetteki Vahşette Yeni Gelişme

Diyarbakır’da, Remzi Sati (50) ile oğlu Muhammed’in (15) yanan kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide sabah saatlerinde park halindeki 21 GH 662 plakalı bir kamyonetin yandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonette yapılan incelemelerde, içerisinde iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedenlerin Remzi Sati ve oğlu Muhammed’e ait olduğu belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ELLERİ BAĞLI BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kamyonet çevresinde detaylı delil toplama çalışması gerçekleştirdi. İlk bulgulara göre, baba ve oğlunun ellerinin bağlandığı ve ardından araçla birlikte yakıldıkları iddia ediliyor. Soruşturma geniş kapsamlı şekilde sürdürülüyor.