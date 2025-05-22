Süt Üreticide 9 Markette 40 Lira

Birçok ürünün üretiminde kullanılan sütün üretiminde kriz yaşanıyor. Üretici yem maliyetini karşılayamazken tüketici ise fahiş fiyatlardan yakınıyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer süt sorununa dikkat çekerek üreticinin 9 liraya sattığı sütün rafta 40 lira olduğunu açıkladı.

TBMM’de yaptığı konuşmada üreticinin sorunlarına değinen Gürer sütün en büyük gider kalemlerinden olan yem fiyatlarında ciddi artış olduğunu belirterek “50 kilo yem 750 lira” bilgisini verdi.

KÜÇÜK ÜRETİCİDE 9 LİRA

Gürer yaptığı açıklamada “Süt inekçiliği yapanların içine düşürüldüğü durum vahim çünkü 2020 yılında ineklerini kesime gönderdiler, Türkiye'de hayvan açığı artmıştı, bu sefer yine öyle olacak. 1 ila 10 hayvanı olanların ve bunların genelde de ‘sıcak süt’ dediğimiz, hemen sağdıktan sonra sütünü aracıya vermek zorunda kalanların üzerinde oluşturulan sanayici baskısıyla tavsiye fiyatının altında bir fiyatla süt vermeleri devam ediyor. Bu devam ediliş 17 lira 15 kuruş olarak açıklanan tavsiye fiyatı değil, 9 lira ile 14 lira arasında bir fiyat; bu fiyatla da bunun sürdürülebilirliği yok” dedi.

ÇİĞ SÜT 22 LİRA OLMALI

Büyük işletmelerin bile maliyetlerin altında ezildiğini ifade eden Gürer, çiğ süt tavsiye fiyatının 22 liraya çıkarılması gerektiğini belirterek “Bugün tavsiye fiyatının 22 lira civarında olması gerekir. E, şimdi, üreticinin 14 lira civarında bir fiyatla sattığı ürünü rafta da vatandaş 40 liranın üzerinde bir fiyatla alıyor. Burada ciddi bir sorun var. Et ve Süt Kurumu bazı bölgelerde regülasyon yaparak süt alımı yapıyor, onu süt tozuna çeviriyor, orada bir işlem yapılıyor, sonra süt tozu işlenirken bir işlem daha oluyor. Doğru dürüst tavsiye fiyat olarak açıklanan fiyat, ortadan kaldırılan taban fiyat kimliğine döndürülmeli ve onun dışındaki fiyatla ürün alınmamalı” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi