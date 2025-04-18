Çatıda Korku Dolu Anlar! Kuş Uçurmak İstedi, Kabusu Yaşadı

Manisa'da dehşet veren bir elektrik faciası yaşandı. Güvercin uçurmak için evinin çatısına çıkan bir kişi, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Çatıda Korku Dolu Anlar! Kuş Uçurmak İstedi, Kabusu Yaşadı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Sarıağa Mahallesi 34. Sokak'ta elektrik faciası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında güvercin uçuran K.G. isimli şahıs, çatının hemen yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaşanan kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çatı katında ilk müdahalesi yapılan K.G., Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın merdiveniyle aşağıya indirilerek ambulansa alındı. Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan K.G., daha sonra Soma Devlet Hastanesine sevk edildi.

K.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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