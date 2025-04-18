Ev Değil Cephanelik! Ele Geçirilenler Şoke Etti

Giresun’da bir eve düzenlenen baskında ele geçirilenler şoke etti. Evde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ev Değil Cephanelik! Ele Geçirilenler Şoke Etti

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah imalatı ve ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Görele ilçesi Esenli köyünde Y.H. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirilen aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Bersa Lusber marka tabanca, 1 adet Oskar marka av tüfeği, 533 adet 7.62 mm çapında fişek, 184 adet 9 mm çapında fişek, 26 adet 7.65 mm çapında fişek, 60 adet 12 Cal. av tüfeği fişeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildiği belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan Y.H., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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