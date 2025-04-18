CHP'den Taksim'de Filistin'e Destek Yürüyüşü
CHP, Gazze'de yaşananları protesto etmek için İstanbul Taksim'de yarın yürüyüyüş düzenleyecek.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanlığı da 19 Nisan cumartesi günü Filistin için yürüyüş yapacaklarını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yürüyüşü X hesabından duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!"
Nehirden denize özgür Filistin!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 18, 2025
Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!
🗓️ 19 Nisan Cumartesi
🕐 19.00
📍 Taksim Tünel pic.twitter.com/h6hyI4LYuz
Kaynak: Haber Merkezi