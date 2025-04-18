CHP'den Taksim'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

CHP, Gazze'de yaşananları protesto etmek için İstanbul Taksim'de yarın yürüyüyüş düzenleyecek.

CHP'den Taksim'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanlığı da 19 Nisan cumartesi günü Filistin için yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yürüyüşü X hesabından duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!"

Kaynak: Haber Merkezi

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