CHP'den Taksim'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanlığı da 19 Nisan cumartesi günü Filistin için yürüyüş yapacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yürüyüşü X hesabından duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!"

Nehirden denize özgür Filistin!



Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!



🗓️ 19 Nisan Cumartesi

🕐 19.00

📍 Taksim Tünel pic.twitter.com/h6hyI4LYuz — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 18, 2025

Kaynak: Haber Merkezi