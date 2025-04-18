Beşiktaş Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme! 5 Kişi Tutuklandı: Aralarında Başkan Yardımcısı da Var

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Beşiktaş Belediyesi'ne Soruşturmada Flaş Gelişme! 5 Kişi Tutuklandı: Aralarında Başkan Yardımcısı da Var

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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